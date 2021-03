Emanuel nega “fecha tudo” em Cuiabá e cita “fake news”

O prefeito de Cuiabá Emanuel Pinheiro (MDB) classificou como “fake news” um áudio que circula nas redes sociais dando conta de um “fecha tudo” na cidade, nos dois próximos finais de semana.

Apesar de o áudio não citar Cuiabá, tampouco o prefeito Emanuel, mensagens encaminhadas no whatsapp estariam atribuindo o conteúdo a Capital mato-grossense.

No áudio, um homem pede para as “se preparem” para um “lockdown total” na cidade, com o fechamento de supermercados e postos de gasolina. Ainda segundo ele, aqueles que saíssem as ruas no final de semana seriam multados em R$ 500.

“A Prefeitura Municipal de Cuiabá informa que se trata de uma fake news áudio que circula desde o fim da manhã de hoje (18), onde se divulga a informação de que haverá completo fechamento de supermercados e postos de combustíveis a partir de sexta-feira (19), em razão da pandemia causada pela Covid”, diz trecho de nota encaminhada à imprensa pelo prefeito.

O Município esclareceu que todas as comunicações oficiais da Prefeitura de Cuiabá são realizadas no site institucional, mídias sociais do prefeito, do Executivo e também nesse grupo administrado pela Secretaria de Comunicação da Prefeitura de Cuiabá.