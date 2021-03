Emanuel Pinheiro é filmado em bar e sem máscara

O vídeo tem poucos segundos e foi feito na noite desta sexta-feira (12), em uma região boemia da capital de Mato Grosso.

A gravação mostra o prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro (MDB), sem máscara e com várias pessoas em uma distribuidora de bebidas.

O prefeito aparece com uma garrafa na mão e não mantém a distância mínima de 1,5 metros das outras pessoas.

O vídeo repercutiu nas redes sociais, pois foi feito em um momento crítico da pandemia, com registro de filas de espera por leitos de UTI’s no estado, restrições e ‘toque de recolher’.

Em nota, o prefeito disse que foi ao comércio a pedido do dono, no horário autorizado, após uma inauguração na avenida das Torres.

Abaixo, leia nota na íntegra:

O prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, informa que na noite de hoje (12), às 18h, antes do horário imposto pelo toque de recolher, que se inicia as 19h, inaugurou apenas em ato simbólico, obra de mobilidade urbana na região da avenida das Torres. Na sequência, atendeu a um chamado de comerciantes e, ao conversar com sua equipe, fez a ingestão de duas cervejas em frente a uma distribuidora da região.

Ao perceber que o número de pessoas cresceu e, para evitar maior aglomeração, deixou o local. O prefeito pede desculpas para população.

Veja o vídeo que tem circulado nas redes sociais: