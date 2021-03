Empresários do comércio noturno fazem carreata em Rondonópolis

Empresários e trabalhadores do comércio noturno de Rondonópolis realizaram na tarde desta sexta-feira (26) uma carreata pelas principais ruas da cidade. O protesto terminou em frente a Prefeitura Municipal.

De acordo com a presidente do Sindicato dos Restaurantes, Bares e Similares da Região Sul de Mato Grosso (Sindecombares/Sul), Neth Moura, o objetivo é protestar contra algumas medidas que estão prejudicando vários pais de família, como o fechamento dos estabelecimentos durante a noite e com o limite de horário para atendimento.

“Os empresários da noite são os que mais estão sofrendo e merecem respeito e poder trabalhar. Quantos trabalhadores já perderam o emprego por não ter movimentação a noite” disse a presidente.

Ela afirmou ainda que tem recebido diariamente a reclamação de pais de família que não estão conseguindo o básico para sobreviver “ Quantos pais terei que ouvir falar que não tem mais comida para dar aos filhos” concluiu.

Segundo o sindicato, Rondonópolis tem hoje 721 empresas que prestam serviços no período noturno e foram diretamente impactadas com as medidas restritivas. Pelo menos 700 trabalhadores perderam o emprego e 423 estão afastados das atividades em decorrência da pandemia.