Entidades convocam carreata contra fechamento do comércio

Trabalhadores e empresários do comércio vão realizar hoje (31), às 16 horas, uma carreata em protesto contra o fechamento de atividades não essenciais durante 10 dias. O fechamento consta no decreto editado pelo Governo do Estado com medidas para conter o avanço da pandemia de Covid-19. O decreto já foi considerado legal pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso e acatado integralmente pela Prefeitura de Rondonópolis.

A realização da carreata foi proposta pelo Sindicato dos Empregados no Comércio de Rondonópolis (Secro) e ganhou o apoio do Sindicato do Comércio Varejista de Rondonópolis e várias entidades – entre elas a Acir, a CDL e o Sindebares/Sul.

Eles reclamam da falta de diálogo e consideram que estão sendo vítimas dos problemas criados pelo Poder Público. “Vivemos um momento muito difícil e estas medidas vão aumentar o prejuízo e também o desemprego”, disse Lucas Gonçalves, presidente do Secro.

O sindicalista destaca que os trabalhadores não se prepararam para essa quarentena obrigatória. “Estamos no final do mês e quem garante que as empresas que estão fechadas conseguirão fazer o pagamento a partir do dia 05? A abertura do comércio é fundamental não só para os comerciários, mas para toda economia de Rondonópolis”.

UNIDADE

Para o presidente da Associação Comercial e Industrial de Rondonópolis, Renato Del Cistia, a união de trabalhadores e empresários comprova que a discordância em relação às medidas é geral e compartilhada por toda a população.

“Isso mostra a indignação da sociedade como um todo. Queremos demonstrar que todo trabalho é essencial, que as pessoas estão mais protegidas dentro das empresas e que não aceitamos as imposições”, afirmou.

Renato Del Cistia também pediu a colaboração de trabalhadores e empresários dos setores considerados essenciais – que não estão sujeitos às restrições do decreto. “Se puderem parar um pouco mais cedo e participar também será muito importante. Todos estão convidados”.

MOVIMENTO PACÍFICO

Os organizadores orientam os participantes a se concentrarem no Casario, de onde seguirão em carreta pelas principais ruas da cidade. Eles destacam que o movimento é pacífico e pretende chamar a atenção para os prejuízos causados pelas proibições.

Esta será a segunda carreata promovida em Rondonópolis em protesto contra as restrições. Na semana passada empresários e trabalhadores do comércio noturno também foram às ruas de forma pacífica reclamar dos prejuízos e pedir o fim das proibições.