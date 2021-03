“Estou orando pelas famílias, sei o que é ver uma pessoa que você ama sem ar”, desabafa Kátia Fávero

Kátia Fávero, viúva do deputado estadual Silvio Favero, participou hoje (17) da sessão ordinária da Assembleia Legislativa do estado de Mato Grosso onde foi prestada uma homanagem ao deputado, que morreu vítima da Covid-19.

“Eu estou orando pelas famílias que estão com entes queridos nas UTI’s. Eu sei o que é ver uma pessoa puxando o ar e ficar sem”, disse Kátia.

O discurso emociou os deputados estaduais. Silvio foi sepultado no último domingo (15) em Lucas do Rio Verde-MT, onde morava com a família.

“A ficha ainda não caiu. Parece um pesadelo, mas era preciso vir aqui prestar essa homenagem. Esse era o local que ele encontrou para ajudar as pessoas”, destacou Kátia pedindo na sequência que as pessoas se cuidem e respeitem as normas de biossegurança.

Silvio Fávare era filiado ao PSL e apresentou na Assembleia um projeto de lei para proibir a obrigatoriedade da vacinação contra Covid-19.