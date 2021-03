Evento para negociar dívidas é prorrogado até quarta-feira

O evento online para negociação de dívidas, “Queima Total de Dívidas” foi prorrogado até dia 31 de março. Na ação, que faz parte da plataforma Serasa Limpa Nome, a Serasa, em parceria com empresas de diversos segmentos, oferece a cada 24 horas até 99% de desconto no valor total da dívida. Desde o dia 22 de fevereiro, data de início das Semanas de Ofertas, quase 2 milhões de acordos foram celebrados.

No Brasil, existem cerca de 213 milhões de dívidas ativas e 62 milhões de inadimplentes com débitos de, aproximadamente, R$ 3.900 cada. São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, Manaus e Fortaleza estão entre os municípios com maior número de negativados.

Para aproveitar essa oportunidade, os consumidores devem acessar a plataforma diariamente para verificar as empresas e ofertas do dia e, assim, fechar o acordo dentro do período da promoção. Além das ofertas relâmpagos, há ainda a oportunidade de quitar dívidas com outras companhias que não participam da “Queima Total de Dívidas”.

A ação é válida para quem for quitar à vista ou parcelar o débito, os acordos são fechados em menos de 3 minutos e as consultas podem ser feitas de forma gratuita nos seguintes canais:

Neste momento, a Serasa aconselha que as pessoas priorizem os meios digitais, mas para quem preferir negociar presencialmente em uma das unidades dos Correios, siga as orientações do Ministério da Saúde e acesse o site www.correios.com.br para conferir os horários de funcionamento antes de se dirigir a uma das agências.

Como fazer para negociar on-line?

Para aproveitar a iniciativa, basta acessar a plataforma do Serasa Limpa Nome. Confira abaixo o passo a passo:

1º Passo

Acessar o site www.serasa.com.br/limpa-nome-online ou baixar o aplicativo no celular, digitar o CPF e preencher um breve cadastro. Com isso, é possível usar os serviços com a garantia de que só você tem acesso aos seus dados. O consumidor também pode regularizar débitos financeiros pelo WhatsApp, através do número (11) 98870-7025.