Explosão atinge centro de testes de covid-19 na Holanda

Um explosivo foi detonado em um centro de exames de detecção do novo coronavírus ao norte de Amsterdã antes do nascer do sol nesta quarta-feira (3), estraçalhando vidraças mas não causando nenhuma vítima, no que a polícia chamou de um ataque intencional.

Um esquadrão antibombas foi ao local na cidade de Bovenkarspel, situada 55 quilômetros ao norte da capital, e a polícia disse que um cilindro de metal envolvido na explosão foi recuperado.

O artefato “foi colocado lá”, disse o porta-voz da polícia Menno Hartenberg à Reuters. “Uma coisa como essa não acontece simplesmente por acidente”, afirmou.

O chefe do serviço de saúde pública pediu “a rápida prisão do criminoso”.

“Nosso pessoal em todo o país está trabalhando duro para proteger a sociedade desta pandemia”, disse André Rouvoet. “Este ato covarde de destruição não afeta somente nossos funcionários em Bovenkarspel. Afeta a todos nós.”

Um vigia do centro de exames alertou a polícia sobre um “estouro alto” que quebrou várias vidraças pouco antes das 7h locais, disse um comunicado da polícia.

O incidente acontece pouco antes das eleições nacionais de 17 de março, vistas por muitos como um referendo sobre a maneira como o atual governo lida com a pandemia.

A revolta contra as autoridades de saúde aumentou desde o início de 2021, e atualmente o chefe do Instituto Nacional de Saúde anda acompanhado por uma equipe de segurança.

Outro local de exames foi incendiado em janeiro durante vários dias de tumultos provocados pela adoção de um toque de recolher noturno. A segurança foi reforçada em alguns locais devido a ameaças e vandalismo.