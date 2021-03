Fecomércio apoia proposta de antecipar feriados em Mato Grosso

O presidente da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (Fecomércio) defendeu o apoio da categoria à proposta de antecipar cinco feriados em Mato Grosso. A medida foi sugerida pelo governador Mauro Mendes, durante reunião virtual do Gabinete de Situação para enfrentamento da Covid-19, na sexta-feira (19.03).

A expectativa é que a paralisação temporária das atividades pode desacelerar o ritmo de transmissão do coronavírus e assim superar o colapso que atinge várias unidades hospitalares no Estado.

“A antecipação dos feriados poderá ajudar a frear esse cenário crítico e baixar a curva de contágio da doença. Devido à atual situação emergencial, concordamos com a medida e agradecemos ao governador por ouvir o setor produtivo”, avaliou o presidente da Fecomércio, José Wenceslau de Souza Júnior.

O governador propôs decretar feriado do dia 24 ao dia 26 de março (quarta a sexta da próxima semana), e também nos dias 1 e 2 de abril (quinta e sexta) da semana posterior. A medida poderá ser oficializada nós próximos dias. Projeto de Lei do Poder Executivo será encaminhado na segunda-feira (22), para aprovação da Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT).

O último boletim, divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso neste sábado mostra o Estado registra 286.065 casos e 6.767 óbitos por Covid-19. Ontem a taxa de ocupação de UTIs adulto estava em 94,77% e em 66% para enfermarias. Além disso, Cuiabá e outros nove municípios estão na lista das dez cidades com maior número de casos.

Diante do agravamento da pandemia, o presidente da Fecomércio afirmou que irá “contribuir no que for possível, mas é importante que o cidadão mato-grossense fique em casa”.

Wenceslau também garantiu que vai trabalhar para conscientizar os trabalhadores do setor, sindicatos e as bases patronais a colaborar para conter o avanço da Covid-19.