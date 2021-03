Fecomércio se posiciona perante decisão judicial

Com a decisão da Justiça estadual determinando quarentena em Cuiabá e Várzea Grande, além de outras 48 cidades do interior por um período de 10 dias, a equipe jurídica da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (Fecomércio-MT) emitiu parecer esclarecendo as obrigatoriedades e consequências da referida decisão judicial.

Abaixo, seguem pontos importantes destacados pela entidade:

1. A decisão proferida pela presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, desembargadora Maria Helena Póvoas, estabelece a obrigação dos municípios cumprirem, de forma imediata, o decreto 874/2021 do governo do estado, que determina medidas de restrições conforme classificação de risco de contaminação do vírus e taxa de ocupação dos leitos nas cidades. Entretanto, na ausência de um decreto municipal que acompanhe o do estado, a Fecomércio-MT informa aos comerciantes para continuem exercendo suas atividades normais.

2. Na ausência de classificação específica dos serviços essenciais, a Fecomércio-MT entende que se aplicam como essenciais as categorias disciplinadas no Decreto Federal 10.282/2020.

3. Quanto à possibilidade de eventual recurso, a Fecomércio-MT informa que não possui legitimidade para postular tal pedido, mas reforça que é contrária a decretação de lockdown, pois além de o comércio cumprir com os protocolos de biossegurança e zelar por seus colaboradores e consumidores, exigindo o uso de máscara, álcool em gel e distanciamento social, o setor mantém a economia ativa e garante manutenção de emprego e subsistência da população.

4. No último ano, o setor sofreu grandes perdas, com o fechamento definitivo de várias empresas, e essas consequências refletem em maior índice de desemprego e menor arrecadação para o estado. A sociedade precisa estar unida no combate ao vírus e, para isso, deve cumprir, de forma rigorosa, as recomendações dos órgãos responsáveis.

5. Por último, a Fecomércio-MT enfatiza a extrema necessidade de fiscalização para evitar e coibir aglomerações de pessoas e incentivar que a população denuncie os casos ocorridos no estado. Somente com a consciência e participação de todos será possível superarmos esse momento crítico em nosso estado e país.