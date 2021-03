Fila por UTI atinge recorde com 54 pessoas aguardando internação em Rondonópolis

A fila de pacientes que precisam de leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) atingiu hoje (25) um novo recorde em Rondonópolis. Conforme dados oficiais da Prefeitura do município, 54 pessoas com quadro de saúde grave aguardam vagas para internação nos hospitais do cidade. Entre eles está um bebê de apenas 10 meses que veio de Poxoréu.

Além da criança, outros dois moradores de Poxoréu também estão na fila. No total 32 pessoas foram encaminhadas pelas secretarias de Saúde das cidades vizinhas – Primavera (13), Jaciara (08), Campo Verde (05), Alto Araguaia (01), Alto Taquari (01) e Ouro Branco (01).

A UPA de Rondonópolis informou pedido de vagas de UTI para 15 pacientes, o Hospital Regional Irmâ Elza Geovanella e a Santa Casa tem outros quatro registros. Também há registros feitos pelos hospitais privados Unimed e Materclin.

Paralelo ao drama das pessoas que não conseguem internação em UTI, Rondonópolis enfrenta também uma situação de colapso nas unidades hospitalares. Conforme o boletim divulgado ontem pela Secretaria Municipal de Saúde 46 pessoas estão internadas em UTI – sendo que a rede pública opera com 120% da capacidade e na rede privada a situação é ainda pior.

Outras 125 pessoas estão internadas em enfermarias. A rede pública registra uma ocupação de 82,9% desses leitos (63) e na rede privada a ocupação já corresponde a 187,9% da capacidade.

Até o momento 22.707 contraíram a Covid-19 em Rondonópolis. Há hoje 1.455 e 548 moradores já morreram vítimas da doença.