Rondonópolis tem hoje 40 pessoas aguardando vagas em UTIs

Rondonópolis-Mt tem no momento 40 pessoas aguardando a internação em leitos de UTI. O número foi confirmado pela assessoria de imprensa da Prefeitura na manhã desta quarta-feira (31) e inclui pacientes da cidade e também de municípios vizinhos.

O levantamento aponta que dos municípios da região Campo Verde é o que tem mais pacientes na lista de espera, 6 ao todo. Em seguida aparecem Jaciara (5), Poxoréu (2), Pedra Preta (1) e Primavera do Leste (1).

A maior demanda foi registrada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Rondonópolis, que solicita vagas para 23 pacientes. Mas também há pedidos formulados pela Santa Casa e hospitais particulares.

Dos pacientes que estão na lista de espera, 43% tem menos de 51 anos de idade e apenas 7% são dos grupos que já receberam a vacina (servidores e idosos acima de 74 anos). O dado indica que a imunização contra a Covid-19 tem sido eficaz.

SUPERLOTAÇÃO

Rondonópolis vive há semanas uma situação de superlotação dos leitos de UTI associado a um aumento expressivo no registro de novos casos confirmados de Covid-19. Conforme o boletim divulgado ontem pela Secretaria Municipal de Saúde, 43 pessoas estão internada em UTIs. Sendo 34 na rede pública e 9 na rede particular.

Nos dois casos (rede pública e particular) a lotação está bem acima da capacidade instalada. A UPA também está com os leitos semi-intensivos superlotados, com 16 pacientes

Nas enfermarias a situação não é muito diferente. Neste caso a ocupação dos leitos chega a 93,4% na rede pública (71 internações) e a 157,6% nos hospitais particulares (52 internações)

O boletim mostra ainda que desde o início da pandemia Rondonópolis registrou 23.416 contaminações por Covid-19, com 1.519 casos ativos no momento. 21.331 pessoas conseguiram se recuperar da doença e 566 faleceram – duas delas nas últimas 24 horas.

VACINAS

A cidade segue com a campanha de imunização contra a doença. Até agora 10.757 pessoas dos grupos de risco receberam a primeira dose e 4.077 já foram imunizada também com a segunda dose da vacina.

Hoje a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) de Rondonópolis iniciou a imunização de idosos a partir de 73 anos com a primeira dose. As vacinas são ofertadas nas unidades de saúde da Cohab Velha, Monte Líbano, São Francisco, Luz D’Yara, Nossa Senhora do Amparo, Jardim Atlântico e Pedra 90.