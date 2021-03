Filé mignon suíno com batata assada na manteiga e salsa

INGREDIENTES

CARNE:

1/2 kg de filé mignon suíno da Sadia

2 limões

2 colheres de chá de alho triturado

Sal a gosto

Pimenta-do-reino a gosto

Cominho a gosto

1/4 de cebola picada

2 copos de vinho branco

1 colher de sopa de margarina Qualy light

BATATA:

1/2 kg de batata

1 maço de salsa

Orégano a gosto

2 colheres de margarina Qualy light

MODO DE PREPARO

CARNE:

Tempere os filés com limão, alho, sal, pimenta-do-reino, cominho e cebola.

Deixe por 1 hora.

Unte uma assadeira com margarina.

Na mesma assadeira, ordene os filés com o caldo do tempero e espalhe a margarina Qualy pelos filés.

Leve ao forno por 1 hora coberto com papel alumínio.

Se ressecar coloque mais margarina.

Regue com 1 copo de vinho branco com 30 minutos.

Depois de 1 hora tire o papel alumínio e deixe mais 30 minutos, virando e regando com o caldo que se formou e com o outro copo de vinho branco.

BATATA:

Descasque as batas e leve ao fogo com água e sal até ferventar.

Não é pra cozinhar.

Em uma assadeira, coloque a metade da mistura da margarina com a salsa e o orégano.

Coloque as batatas.

Coloque o resto da mistura da margarina e leve ao forno até a batata assar.

Junte tudo.

Pegue a assadeira com a carne e leve ao fogo, coloque a boca do fogo no mínimo, e deixe o caldo ferver, sempre regando.

Pegue as batatas e misture na assadeira da carne.

Regue todo o caldo na batata e na carne e desligue o fogo.

Sirva com arroz e feijão.