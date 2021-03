Filha de Gugu Liberato comemora 7 meses de namoro: ‘Te amo muito’

Filha de Gugu Liberato, Marina Liberato, ganhou uma declaração de amor do namorado, Felipe Lessa, por completarem mais um mês de relacionamento nesta quinta-feira (11). Os dois estão namorando desde agosto do ano passado e, desde então, sempre são vistos juntos em clima fofo nas redes sociais.

“0.7 com essa maravilhosa”, escreveu o estudante nos stories do Instagram.

Marina também não deixou a data passar em branco e se declarou ao amado. “Eu te amo! Mais um dia 11 ao seu lado”, escreveu ela em um post onde aparece em um restaurante japonês com Felipe.

Juntos há sete meses, os dois sempre compartilham momentos juntos nas redes sociais.