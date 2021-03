Foragido da Justiça por estupro de vulnerável em MT é preso no RS

Um homem considerado foragido da Justiça de Sinop (499 km ao norte de Cuiabá) por envolvimento em crime de estupro de vulnerável teve o mandado de prisão cumprido, na manhã desta terça-feira (16.03), em uma ação conjunta das Polícias Civil de Mato Grosso e do Rio Grande do Sul.

O suspeito de 54 anos teve a ordem de prisão cumprida após traca de informações entre a Delegacia Especializada de Defesa da Mulher, Criança, Adolescente e Idoso de Sinop com a Delegacia de Polícia de Homicídios e Proteção à Pessoa da 2ª Delegacia de Polícia Regional Metropolitana de RS.

O procurado estava com a prisão decretada pelo crime de estupro de vulnerável desde janeiro de 2020, por abusar sexualmente de um familiar que, na época dos fatos tinha apenas 10 anos de idade. Segundo as investigações, os abusos ocorreram de forma reiterada e perduraram até os 12 anos de idade da vítima.

Com a ordem de prisão decretada pela Justiça, após diversas diligências, a equipe de policiais da Delegacia da Mulher de Sinop conseguiu localizar o endereço do suspeito no município de Canoas (RS) e entrou em contato com o Delegado de Rio Grande do Sul, para cumprimento da prisão do foragido.

O suspeito foi encaminhado para unidade policial para as providências cabíveis, e posteriormente colocado à disposição da Justiça do RS.