Foragido da Justiça de GO envolvido em transporte de drogas é preso em MT

Um homem que estava com mandado de prisão expedido pela Justiça de Goiás por envolvimento com tráfico de drogas teve o mandado de prisão cumprido pela Polícia Civil de Mato Grosso, em Cáceres (MT).

A equipe de investigadores da 1ª Delegacia de Cáceres com apoio da Delegacia Regional receberam informações sobre um mandado de prisão expedido pela Comarca de Jataí (GO) em desfavor do suspeito de 33 anos.

A ordem de prisão foi decretada pela atuação do suspeito no transporte de 50 quilos de cloridrato de cocaína em um rodovia federal. Com a informação de que o foragido era morador de Cáceres, a Polícia Civil fez uma minuciosa checagem de endereços no município até conseguir fundadas evidências do paradeiro do procurado.

Com base na troca de informações, os policiais da 1ª Delegacia de Cáceres coordenados pelos delegados Wilson Souza Santos e Alex Cuyabano, conseguiram encontrar o foragido na residência dos seus pais. Ao perceber a presença dos policiais o suspeito tentou fugir, mas acabou detido.

Ele foi conduzido à Delegacia de Cáceres, onde foram tomadas as providências de praxe para cumprimento do mandado.