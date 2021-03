Força Tática age rápido e prende bandidos após realizar roubo

Um estabelecimento comercial no ramo de farmácia foi roubado na noite deste domingo (07), na Avenida Brasil em Rondonópolis -MT.

Dois indivíduos adentraram na farmácia e anunciaram o roubo, um deles estava armado com uma guarrucha calibre 36 e havia ainda um outro suspeito que estava do lado de fora em um veículo Gol para dar assistência a fuga.

A dupla que estava dentro do estabelecimento roubaram o dinheiro do caixa totalizando cerca de R$300 e seguida o trio fugiu sentido Parque de Exposições.

A Polícia Militar (PM) foi acionada e o Grupo Car da Força Tática que estava no comando do 2º Tenente Figueiredo, com muita agilidade seguiram destino da fuga dos meliantes e ao chegar no Parque de Exposição encontraram os suspeitos e os abordaram.

O dinheiro roubado foi recuperado e os bandidos presos, vale ressaltar que um deles tem passagem por tráfico de droga.

Diante dos fatos o trio foi encaminhado para a delegacia para se tomar as devidas providências.