Força Tática apreende entorpecentes e acaba com festa clandestina

A Força Tática fechou uma festa clandestina e apreendeu 23 porções de maconha e 01 substância análoga a cocaína em uma residência no Bairro Conjunto São José I, na noite desse sábado (20), em Rondonópolis (MT). O morador da casa e outros jovens foram detidos e uma adolescente apreendida.

A Polícia recebeu uma denúncia informando que no endereço estava ocorrendo uma festa onde estavam presentes várias pessoas que estavam consumindo bebidas alcoólicas, comercializando entorpecentes com a presença de menores de idade entrando no local.

No endereço a guarnição confirmou a denúncia, apreendeu os entorpecentes e deteve os participantes da festa.

Todos foram encaminhados para a 1ª Delegacia de Polícia (1ª DP).

O caso consta no Boletim de Ocorrência (BO) nº: 2021.72881.