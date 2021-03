Força Tática prende em flagrante suspeito de tráfico com cerca de 50Kg de droga

Um indivíduo foi preso em flagrante nesta sexta-feira (26), no bairro Marechal Rondon em Rondonópolis – MT.

Através de uma denúncia anônima a Polícia Militar foi informada que em uma região de mata do bairro citado acima havia grande quantidade de droga para ser vendida na cidade.

De acordo com informações do Ten Cel Gleber Candido Moreno do COMANDO REGIONAL, a Companhia da Força Tática compareceu no local indicado, onde havia um indivíduo que tentou fuga quando viu a PM.

Sem êxito ele foi abordado e informou à Polícia onde a droga estava enterrada.

Foi localizada 50 tabletes de substância análoga á maconha.

O suspeito preso já tem passagens por receptação e é apontado como líder de uma facção criminosa da região da Vila Operária.

Diante dos fatos o suspeito foi preso e a droga apreendida.