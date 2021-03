Gabigol e MC Gui são detidos em cassino clandestino

Gabigol e o MC Gui foram detidos em um cassino clandestino de luxo em bairro nobre da zona sul de São Paulo na madrugada deste domingo (14). Cerca de 200 pessoas participavam do evento, mesmo com o agravamento da pandemia.

A fiscalização ocorreu em um prédio na rua Alvorada, na Vila Olímpia, após uma denúncia anônima feita à Prefeitura de São Paulo. Segundo a Polícia Civil, entre os frequentadores estavam o funkeiro MC Gui e o atacante do Flamengo, Gabriel Barbosa, conhecido como Gabigol.

O evento acontecia em meio à pandemia de covid-19 na capital e durante a fase vermelha do Plano São Paulo para conter a disseminação do novo coronavírus. Para evitar aglomerações, apenas serviços essenciais poderiam funcionar na cidade.

Agentes do Garra (Grupo Armado de Repressão a Roubos e Assaltos) do DOPE (Departamento de Operações Policiais Estratégicas), representantes do Procon e funcionários da prefeitura atuaram na fiscalização.

Imagens divulgadas pelo Procon-SP mostram as pessoas no cassino durante a atuação das autoridades. Além de bebidas alcoólicas, o local também tinha buffet com diversas comidas e comercializava cigarros.

Os detidos foram encaminhados ao DPPC (Departamento de Polícia de Proteção à Cidadania), onde assinaram um termo circunstanciado por crime contra a saúde pública e foram liberados.