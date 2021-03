Gilmar Fubá, ídolo do Corinthians morre de câncer aos 45 anos

Um dos grandes nomes do Corinthians nos anos 90, o ex-volante Gilmar Fubá morreu nesta segunda-feira.

Aos 45 anos, ele lutava contra um câncer na medula óssea já há alguns anos, e não resistiu.

Cria da base corintiana, Gilmar esteve entre os profissionais entre 1996 e 2000, tendo disputado 131 jogos e marcado quatro gols.

Ao todo, ele conquistou quatro títulos pelo Corinthians: Campeonato Paulista (97), Campeonato Brasileiro (98 e 99) e Mundial de Clubes (2000).

O Corinthians lamenta o falecimento de Gilmar Fubá, aos 45 anos, devido a um câncer. Volante incansável e superquerido, foi um dos trunfos da conquista de um Paulista, 2 Brasileiros e Mundial 2000. Desejamos muita força aos familiares e amigos. pic.twitter.com/krPZFQgEDt — Corinthians (@Corinthians) March 15, 2021

Além do clube paulista, Gilmar atuou também por Fluminense, Portuguesa, Rio Branco, entre outros times do interior de São Paulo. Fora do Brasil, ele defendeu o Schalke 04, da Alemanha, Ulsah Hyundai, da Coreia do Sul, e Al-Ahli, dos Emirados Árabes.