Gloria Pires faz apelo sobre a pandemia e cuidados básicos

Gloria Pires usou as redes sociais, nesta terça-feira (23), para fazer um alerta sobre a pandemia do novo coronavírus.

A atriz, que está com o marido, Orlando Morais, internado por conta da covid-19, falou sobre a importância do uso das máscaras para evitar a proliferação do vírus.

“Não esqueça: use máscara!”, pediu ela na legenda de uma foto publicada no Instagram. O alerta foi feito no mesmo dia em que Orlando foi hospitalizado em Brasília para se tratar da doença.

Segundos fontes, o cantor descobriu na segunda-feira (22) que testou positivo para a doença, e pretendia se tratar em casa. No entanto, por conta do agravamento dos sintomas, como a falta de ar, os médicos acharam melhor interná-lo.