Gloria Pires se declara ao marido que está internado

Orlando Morais segue internado com covid-19 e a atriz publicou uma foto dos dois durante uma viagem: “Os melhores momentos do mundo são sempre eternizados com você!”.

Ana Morais, filha de Gloria e Orlando, deixou um comentário na foto dos pais: “Meus tudo! Meus amores”, escreveu ela. Famosos como Eri Johnson e Flora Gil também deixaram mensagens para apoiar o casal.

Fãs elogiaram a relação dos dois artistas: “Que casal lindo, torcendo pela recuperação do Orlando”, publicou uma internauta. “Que essa família maravilhosa se reencontre rapidamente”, desejou outra seguidora

Nesta quinta-feira (25), o cantor também usou as redes sociais para agradecer ao apoio recebido durante sua internação: “Obrigado pelas orações, todas estão chegando e sendo guardadas dentro do meu coração. Obrigado por tudo, sempre”.

Ainda não há previsão de alta para o cantor, mas Gloria Pires revelou que ele está “cada dia melhor”.