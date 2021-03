Governador vai à ALMT defender antecipação de feriados; não há consenso

O governador Mauro Mendes vai hoje à Assembleia Legislativa para tentar convencer os deputados estaduais a aprovarem o projeto que antecipa feriados em Mato Grosso. A reportagem apurou que não há consenso entre os parlamentares principalmente no que diz respeito à extensão do feriado e também às restrições ao funcionamento das atividades econômicas.

A medida é uma tentativa de reduzir o ritmo de contaminações e aliviar a carga sobre as unidades hospitalares, que já não conseguem atender plenamente as pessoas com estado de Saúde agravado pela Covid-19.

A previsão inicial era que o projeto fosse votado ontem(22), mas o Governo adiou o envio exatamente para ouvir os parlamentares e lideranças empresariais. Foram feitas algumas alterações, mesmo assim o projeto ainda tem muita resistência.

“Não há consenso e dificilmente ele será aprovado da forma como está. Estamos ouvindo as bases e há um temor de que os feriados agravem a crise econômica e não tenhamos o efeito desejado na redução de contaminações”, disse um deputado ouvido pela reportagem do AgoraMT.

O governador Mauro Mendes estará na Assembleia as 11 horas da manhã para esclarecer os principais pontos e reiterar o pedido de apoio aos parlamentares. Ele já antecipou que as medidas foram sugeridas pela equipe que coordena as ações de enfrentamento à pandemia no Estado e tem fundamento científico.

O projeto prevê a antecipação dos feriados de Corpus Christi, Consciência Negra, Dia do Servidor Público, Dia do Trabalhador e aniversário dos municípios, que serão emendados com o feriado da Semana Santa, que ocorre na próxima semana.

Durante este período, continuam válidas as medidas restritivas que estão em vigor em todo o Estado desde o início do mês. As forças policiais serão intensificadas para fiscalizar e coibir todo tipo de aglomeração.