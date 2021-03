Governo adia posse de Queiroga na Saúde

O novo ministro da Saúde, o cardiologista Marcelo Queiroga, deverá tomar posse no cargo na tarde da próxima quarta-feira (24) ou, no máximo, quinta-feira (25). A expectativa era de que o presidente Jair Bolsonaro comandasse a cerimônia de transmissão de cargo de Eduardo Pazuello, atual ministro, para Queiroga no começo dessa semana – plano que foi adiado.

A principal justificativa é a possível nomeação de Pazuello para outro ministério, o que ainda é guardado em segredo tanto pelo atual chefe da Saúde — nem mesmo os assessores de sua estrita confiança sabem qual o posto em que seria alocado.

A Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT) aprovou, na manhã desta segunda-feira (22.03), os projetos de lei de autoria do Governo do Estado que definem o pagamento de auxílio financeiro a famílias de baixa renda e a liberação de crédito emergencial para atender a micro e pequenas empresas.

O Ser Família Emergencial, programa idealizado pela primeira-dama Virginia Mendes, vai atender cerca de 100 mil famílias de baixa renda com a transferência do auxílio de R$ 150, durante três meses.

O benefício financeiro será concedido por meio de parceria com a Assembleia Legislativa. Ao todo, serão aportados investimentos na ordem de R$ 45 milhões neste programa, sendo R$ 35 milhões dos cofres do Estado e R$ 10 milhões, disponibilizados pelo Legislativo, relativos ao duodécimo.

O auxílio emergencial será fornecido por meio de cartões, que serão distribuídos e coordenados pela Secretaria de Assistência Social e Cidadania (Setasc).

Presidente da Assembleia Legislativa e um dos principais articuladores deste projeto, o deputado Max Russi destacou que a criação do Ser Família Emergencial ocorre em paralelo às ações do Ser Família, que vai atender famílias em situação de vulnerabilidade, a mulher vítima de violência doméstica, a criança, o idoso e a pessoa com deficiência.

“Isso gerou algumas dúvidas nesta semana. Existe o Ser Família, que tem alguns municípios contemplados, e o Ser Família Emergencial que vai atender os 141 municípios de Mato Grosso. Serão 100 mil famílias atendidas com um cartão alimentação para compras em mercados de até R$ 150”, frisou.

Já o Desenvolve Emergencial, incluso no pacote de socorro aos bares, restaurantes e setor de eventos em Mato Grosso, irá garantir linhas de crédito no valor total de R$ 55 milhões junto à Agência de Fomento de Mato Grosso (Desenvolve MT).

As linhas de crédito do Desenvolve Emergencial poderão ser solicitadas junto à Desenvolve MT, de forma a colaborar para que os empresários destas áreas possam equilibrar o fluxo de caixa, repor estoques, pagar salários, fornecedores, fazer investimentos, entre outros.

“Esse dinheiro não pode ficar parado nas contas da Desenvolve MT. A Assembleia Legislativa vai acompanhar mensalmente quanto desse recurso está sendo emprestado. Nosso louvor a Desenvolve MT, que tem condição, tem capacidade de fazer chegar esse dinheiro aos pequenos empreendedores”, defendeu Max Russi.

O deputado Xuxu Dal’Molin lembrou que os recursos irão atender a todos os micro e pequenos empresários do segmento. Do valor total de R$ 55 milhões, R$ 45 milhões são aportes do Governo e R$ 10 milhões são da Assembleia Legislativa.

“Devemos nos preparar para aportar, inclusive, mais dinheiro se for necessário. Não é só bares e restaurantes, são todas as atividades econômicas relacionadas que estão sendo afetadas pelas medidas sanitárias”, reforçou o deputado.