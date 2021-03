Governo de São Paulo cogita paralisar o Campeonato Paulista

A decisão deve ser anunciada nesta quarta-feira, como consequência do agravamento da pandemia no Estado. A competição teve disputadas as três rodadas iniciais, de um total de 12, da primeira fase.

Segundo a Rádio CBN, o governador João Doria (PSDB) anunciará a suspensão das partidas em entrevista coletiva na quarta.

Em nota, o governo do Estado de São Paulo confirmou ao ge que estuda a paralisação. Diz a nota:

“O Governo de SP analisa a recomendação do Procurador-Geral de Justiça, Mario Sarrubo, de acordo com os parâmetros científicos e em conjunto com a equipe técnica do Centro de Contingência. Tão logo tenha a decisão consolidada, o Estado vai comunicar de forma clara e transparente. Todas as medidas adotadas pelo Governo de SP são avaliadas pelo Centro de Contingência e pela Vigilância Sanitária Estadual, que baseia-se em critérios técnicos e de saúde, e podem ser ajustadas mediante parecer e recomendação dos especialistas e autoridades sanitárias”

Federação tenta manter o campeonato

A Federação Paulista de Futebol tenta manter o campeonato em andamento. Também na quarta, às 10h, antes da entrevista de Doria, a entidade terá uma reunião virtual com o Ministério Público Estadual – e articula para que o governo paulista também esteja presente.

A possibilidade de paralisação ocorre depois de o Procurador-geral de Justiça, Mario Luiz Sarrubbo, ter sugerido a suspensão de atividades esportivas e religiosas enquanto durasse a fase vermelha (a mais restritiva) do Plano São Paulo de combate à pandemia do novo coronavírus. Estão liberadas apenas as atividades consideradas essenciais.

A ideia sofre resistência dos clubes participantes do Paulistão e da própria Federação Paulista de Futebol. Em nota, a entidade que comanda o futebol em São Paulo manifestou “contrariedade à recomendação”, citando “critérios científicos” para defender a continuidade do torneio.

Federação Paulista de Futebol tenta manter a competição em andamento — Foto: Emilio Botta

Se a decisão de parar o Paulistão for confirmada, será a segunda paralisação em um intervalo de um ano. Em 16 de março de 2020, quando a pandemia começava a se espalhar pelo Brasil, a Federação Paulista anunciou que o futebol estava suspenso no estado. Os jogos só voltaram quatro meses depois, em 22 de julho.