Guiratinga implanta barreira sanitária para conter o avanço da pandemia

A Prefeitura de Guiratinga decidiu instalar uma barreira sanitária na saída para Rondonópolis pela MT270. A medida estava prevista numa indicação aprovada pela Câmara e sancionada pelo prefeito Waldeci Barga Rosa (DEM). O objetivo é conter a disseminação da coronavírus e orientar as pessoas que chegam ou saem da cidade.

Inicialmente a barreira funcionará por um período de 30 dias em que haverá restrição excepcional à circulação de veículos e pessoas. O trabalho será realizado por equipes da Prefeitura aos finais de semana e feriados – quando é maior a movimentação.

O município, que também segue as medidas restritivas baixadas pelo Governo do Estado, informa que as pessoas que forem abordadas e apresentarem sintomas gripais (tosse, febre, coriza e dor de garganta), terão um registro preliminar dos dados e serão encaminhadas ao Pronto Atendimento.

“Nós precisamos seguir as medidas restritivas, usar máscaras, álcool em gel e manter o distanciamento. Esta ação proposta pela Câmara de vereadores será muito importante, até porque nós não temos leito de UTI, leito de estabilização. Todos têm assistido a situação de Mato Grosso e Brasil, precisamos fazer a nossa parte”, explicou a secretária Municipal de Administração, Juliana Arruda.

PARCERIA

O presidente da Câmara Municipal, vereador Luiz Mário, agradeceu o prefeito pelo atendimento da indicação. Segundo ele, o Executivo e o Legislativo são parceiros na luta para salvar vidas.

“Precisamos unir forças em prol da população guiratinguense. Não podemos nos acomodar e deixar que esse vírus leve mais entes queridos nossos. Peço a toda população, colaborem”, disse ele.

Luis Mário também cobrou a participação da sociedade organizada para melhorar o enfrentamento à Covid-19. “Aproveito para chamar as entidades, Maçonaria, Rotary Clube, Igrejas e todos comerciantes, essa missão é de todos nós”, ratificou.

O prefeito Barga Rosa também defendeu a ação coordenada do Poder Público, mas ressaltou que o sucesso das ações depende do envolvimento da população com as medidas de biossegurança.

“Nós precisamos de todos vocês, precisamos que o cidadão conheça e siga as orientações que vem dos profissionais de Saúde. É muito triste receber a todo momento notícia de pessoas do nosso município precisando de UTI. E é mais difícil ainda quando somos informados que perdemos mais uma vida”, afirmou.

“Essa doença tem nos ensinado que precisamos ter paciência, que precisamos nos afastar, então vamos fazer as coisas da maneira certa. Lamentamos cada vida ceifada, que Deus tenha misericórdia. Tenho certeza, com nossa união vamos sair dessa juntos”, pontuou o prefeito.