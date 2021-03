Um homem identificado como Lindomar Alves Rego, 31 anos, foi assassinado na calçada de casa na noite desta terça-feira (30) no bairro Primavera II, em Primavera do Leste. A vítima estava sentada na calçada no momento dos disparos.

Segundo testemunhas, dois homens chegaram ao local em uma motocicleta preta. O garupa desceu, sacou a arma de fogo e efetuou três disparos.

Os suspeitos fugiram. Lindomar morreu na hora.

A Policia Civil e a Politec estiveram no local.