Santa Casa disponibiliza mais 20 leitos de UTI Covid-19

O Hospital Estadual Santa Casa disponibilizará, a partir desta segunda-feira (01), 20 novos leitos de Terapia Intensiva para o tratamento da Covid-19 em Mato Grosso. Com o incremento, o Estado chega à ampliação de 80 vagas de UTI em 21 dias, totalizando 494 leitos intensivos na Rede Pública de Saúde em Mato Grosso.

Com os novos leitos, o Hospital Estadual Santa Casa passará a contar com o total de 50 leitos de UTI e 65 leitos de enfermaria para o atendimento de pacientes com coronavírus.

De acordo com o secretário de Saúde, Gilberto Figueiredo, a gestão estadual envida esforços para ampliar a rede assistencial e garantir o atendimento hospitalar à população mato-grossense.

“Essas ampliações são necessárias para que possamos ficar numa situação menos desconfortável e ter leitos de UTI suficientes, mas mais do que nunca precisamos da cooperação da população quanto às medidas de prevenção. É necessário reforçar o uso da máscara, a higienização das mãos, o distanciamento social e a imunização dos públicos prioritários já contemplados pela Campanha Nacional de Vacinação contra a Covid-19”, declarou.

Em parceria com as gestões municipais, foram abertos 10 novos leitos de Terapia Intensiva em Primavera do Leste, 10 leitos em Nova Mutum, 10 leitos em Alta Floresta e 10 em Lucas do Rio Verde. A Rede Estadual de Saúde também foi ampliada em 10 leitos no Hospital Metropolitano e 30 no Hospital Estadual Santa Casa.

A Secretaria Estadual de Saúde (SES-MT) também irá ampliar, nos próximos dias, 10 novos leitos de tratamento intensivo no Hospital Regional de Sinop. A pasta ainda estuda o incremento de leitos em Querência, Cáceres e Rondonópolis.

No último domingo (28), Mato Grosso registrou 88,96% de ocupação das UTIs públicas referenciadas para o tratamento da Covid-19. Pelo Sistema Único de Saúde (SUS), restam 61 leitos de Terapia Intensiva disponíveis em todo o estado; as vagas são exclusivas para o atendimento de pacientes com coronavírus.