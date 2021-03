Idoso é resgatado pelo Ciopaer após se perder no morro de Santo

Um senhor de 66 anos foi resgatado nesta quinta-feira (11) por uma equipe do Ciopaer no morro de Santo Antônio, que fica entre os municípios de Cuiabá e Santo Antônio de Leverger-MT.

De acordo com o boletim de ocorrência, o helicóptero Águia 3 efetuou um pouso no cume do morro para o resgate da vítima, que estava desorientado.

Os policiais iniciaram as buscas após o contato da família, relatando que o idoso teria saído para caminhar e não voltou para casa. Foram duas horas entre o início dos trabalhos e a localização da vítima.

Após o resgate ele foi encaminhado para o Pronto Socorro Municipal de Várzea Grande. Não há informações atualizadas sobre o estado de saúde dele.

