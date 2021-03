Idosos com mais de 76 anos serão imunizados neste sábado em Rondonópolis

Mais uma faixa etária será contemplada com a primeira dose da vacina contra Covid-19. A imunização contra a doença causada pelo novo coronavírus para os idosos rondonopolitanos com mais de 76 anos ocorre neste sábado (27) pelo sistema drive-thru instalado no Centro de Especialidades e Apoio Diagnóstico Albert Sabin (Ceadas).

Feita por equipes da Secretaria Municipal de Saúde, a vacinação contra a Covid-19 vai das 8h às 16h. Para receber a dose do imunizante, os idosos dessa faixa etária devem apresentar documentos pessoais como RG, CPF, bem como os cartões do SUS e o vacinação, caso possuam.

Os idosos serão vacinados sem precisar descer do veículo. O agente de saúde irá com a dose até o carro e após conferir os documentos, aplica a vacina. O secretário municipal de Saúde, Rodrigo Ferreira, lembra que é importante que todos mantenham as medidas de biossegurança para diminuir o risco de contágio da doença tanto entre os trabalhadores de saúde, quanto entre a população”.

Até a última quinta-feira (25), o “vacinômetro” da Secretaria Municipal de Saúde apontava que haviam sido imunizadas 14.511 pessoas em Rondonópolis, sendo 10.525 com a primeira dose e 4.016 com duas doses.

As informações sobre o andamento da vacinação no município estão disponíveis no site da Prefeitura de Rondonópolis, no link do Boletim Epidemiológico Municipal, que é divulgado diariamente.

Ampliação

O secretário ressalta que a Prefeitura de Rondonópolis vai ampliando a faixa etária das pessoas que serão imunizadas conforme a chegada de novas doses de vacina, que são enviadas pelo Ministério da Saúde.

“À medida que chegam as remessas de doses, vamos ampliando a imunização para outros grupos prioritários definidos pelo Ministério da Saúde”, explicou Rodrigo.