Idosos de 70 anos começam a ser vacinados a partir deste sábado

Idosos com 70 anos ou mais, começam a ser vacinados neste sábado (27) em Várzea Grande na Clínica Médica do Centro Universitário de Várzea Grande (UNIVAG) em parceria formalizada com a Prefeitura Municipal, a partir das 8h.

Esta será a primeira vez que a Secretaria Municipal de Saúde da segunda maior cidade de Mato Grosso, utilizará todas as doses recebidas do Ministério da Saúde através do Plano Nacional de Imunização – PNI na imunização de idosos e de profissionais de saúde.

Anteriormente, do total de doses recebidas, metade eram separadas, para resguardar a obrigatoriedade da segunda dose que no caso da vacina CoronaVac tem que ser aplicada entre 14 e 28 dias e para a Oxford/AstraZeneca o intervalo é de até 90 dias.

“Com essa nova metodologia implementada pelo Ministério da Saúde de garantir a entrega da segunda dose, a Prefeitura de Várzea Grande poderá vacinar com a primeira dose um número maior de residentes de Várzea Grande”, disse o prefeito Kalil Baracat .

Várzea Grande já abriu as inscrições para os idosos de 70 anos ou mais, além de profissionais de saúde, que deve ser feita no site oficial pelo endereço www.varzeagrande.mt.gov.br. Os inscritos preenchem os dados e informam um número de celular ou e-mail para confirmação da data e local de aplicação da vacina, lembrando que no ato da vacina devem apresentar documentos pessoais, comprovante de residência e cartão do SUS.

O prefeito Kalil Baracat sinalizou que a Administração Municipal está atenta aos dados da pandemia e não vai deixar de adotar medidas mais endurecidas se necessário, só que qualquer uma delas será discutida com os interessados, principalmente os setores economicamente ativos, pois a ideia é fazer o melhor pela população e pela cidade com o menor impacto possível para todos.

“Sei e compreendo o momento vivenciado por todos indistintamente e que em primeiro lugar temos que resguardar a saúde da população, mas também sei que unidos podemos construir o que for melhor para uma convivência ideal para toda a sociedade”, sinalizou Kalil Baracat.