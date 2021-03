Indivíduo é detido por comparecer armado na casa da ex e descumprir medidas protetivas

Um indivíduo foi detido nesta quinta-feira (25) por estar em posse de arma de fogo ilegal e descumprir uma decisão judicial que oferece medidas protetivas de urgência em Juscimeira – MT.

De acordo com informações do Boletim de Ocorrência (BO) de número 2021.76493, a vítima compareceu à delegacia e relatou que o ex companheiro o qual teve um relacionamento de seis anos anda descumprido a ordem de medidas protetivas e ultimamente tem comparecido em sua residência armado.

De imediato a investigadores da Polícia Civil se deslocaram ao endereço do suspeito e o indagou sobre a quebra de medidas protetivas e a arma de fogo.

Ele confessou que a arma estaria no interior da residência que durante a busca policial foi encontrada um tipo de guarrucha artesanal calibre 22 com25 munições intactas.

Diante das circunstâncias, o suspeito foi detido e encaminhado para a delegacia para se tomar as devidas providências.