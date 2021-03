Indústria de chocolate inova e comércio aposta na Páscoa

“O ovo de Páscoa vem mostrar o carinho do familiar” diz diretor de um Supermercado, Fernando Júnior, que acredita que a Páscoa será igual aos anos anteriores em Rondonópolis (MT).

O diretor ainda explica que mesmo em um período de pandemia as expectativas para as vendas são as melhores.

“Temos a expectativa de manter as vendas dos anos anteriores. Acreditamos que em um momento desses de dificuldades, pandemia e distanciamento seja um momento de dar uma lembrancinha. Acreditamos que o ovo seja um gesto de carinho, de presentear” esclarece Fernando.

Tem ovos pequenos, grandes, trufados, as opções e sabores são muitas, o difícil é escolher. Em um período de pandemia é preciso inovar e as indústrias de chocolates não param.

“As indústrias de chocolates sempre inovam, não tem jeito, ano após ano sempre inovando e modernizando” explica Fernando Júnior.

Seja ele branco, amargo, em barra, como bombom ou em formato de ovo de Páscoa, os preços dos ovos variam, tudo vai depender do tamanho e da marca do produto.

O Diretor do Procon, Alexandre Júlio Júnior orienta o consumidor para que pesquise já que os valores de preços mudam muito de um comércio para o outro.

Outra orientação deixada por Alexandre é que o consumidor se atente a data de validade dos produtos, armazenamento e tomem cuidado com os ovos que contém brinquedos para as crianças.