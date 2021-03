Internado com covid-19, Paulo Gustavo é intubado

Internado há uma semana com covid-19 em um hospital no Rio de Janeiro, Paulo Gustavo foi intubado na noite deste domingo (22). A informação foi confirmada pelo porta-voz do ator e humorista, de 42 anos, em nota enviada ao R7.

“A assessoria do ator Paulo Gustavo confirma, por meio deste comunicado, que o ator, em plena consciência de seu estado, necessitou entrar em ventilação mecânica invasiva, para ser tratado de forma mais segura. Todas as medidas de segurança estão sendo tomadas e a equipe profissional que o atende permanece confiante na sua plena recuperação”, informou parte do comunicado.

Por meio da assessoria, os familiares de Paulo Gustavo ainda agradeceram o apoio dos fãs e seguidores. Amigos famosos também têm se manifestado através das redes sociais com mensagens positivas.

Leia a nota na íntegra

A assessoria do ator Paulo Gustavo confirma, por meio deste comunicado, que o ator, em plena consciência de seu estado, necessitou entrar em ventilação mecânica invasiva, para ser tratado de forma mais segura.

Todas as medidas de segurança estão sendo tomadas e a equipe profissional que o atende permanece confiante na sua plena recuperação.

A família do ator agradece aos fãs pelo carinho e pede que continuem a enviar boas energias e orações para sua recuperação, assim como de todos os brasileiros que se encontram na mesma situação.