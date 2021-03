Internado com Covid, deputado teve infecção generalizada

A assessoria de imprensa do deputado Silvio Fávero (PSL) informou que ele foi acometido por uma infecção generalizada.

O parlamentar faleceu neste sábado (11). Fávero estava internado desde o início do mês, em razão de complicações da Covid-19.

O deputado começou a sentir os primeiros sintomas da doença no início do mês. Inicialmente, ele cumpria isolamento domiciliar, mas com o agravamento do quadro de saúde precisou ser hospitalizado no último dia 4.

A família tinha intenção de transferi-lo para São Paulo, mas em razão do quadro clínico não houve a liberação por parte da equipe médica.

O deputado deixa esposa e três filhos: Gabriel, Gustavo e João Ricardo.

“Deus receba em paz nosso grande guerreiro, que bravamente lutou pela vida e hoje, com muita fé em Deus, segue aos braços do Pai Maior”, de trecho de nota divulgada pela assessoria do parlamentar.

Veja nota na íntegra:

LUTO

O deputado estadual Silvio Fávero acaba de falecer em Cuiabá, onde lutava bravamente contra a covid-19. O quadro de saúde se agravou nesta madrugada chegando no início da tarde, deste sábado (13), ao quadro de infecção generalizada.

A família do deputado estadual Silvio Fávero agradece por todas as orações e manifestações positivas pelo pai, filho, marido, amigo, servidor Silvio Fávero, que deixa um grande legado de trabalho, alegria e amor pela vida por onde passou. Silvio Fávero deixa muitos amigos, muito serviços prestados por Mato Grosso, sua mãe Angélica, esposa Katia e três filhos: Gabriel, Gustavo e João Ricardo.

Deus receba em paz nosso grande guerreiro, que bravamente lutou pela vida e hoje, com muita fé em Deus, segue aos braços do Pai Maior.

SILVIO ANTÔNIO FÁVERO

(1966 – 2021)

