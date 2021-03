Intubado com covid, Paulo Gustavo apresenta melhora de saúde

Paulo Gustavo apresentou melhora no quadro de saúde nas últimas 72 horas após ser intubado por consequências do novo coronavírus. A informação foi divulgada pela assessoria de imprensa do ator.

“Os quadros clínico, laboratorial e radiológico do paciente demonstram boa resposta ao tratamento instituído YUDI pela equipe profissional, sobretudo nas últimas 72 horas. Continuamos confiantes em sua plena recuperação”, informou a equipe médica.

De acordo com a assessoria, Paulo Gustavo segue em ventilação mecânica invasiva, desde o último domingo (21), como medida terapêutica da covid-19. “A família do ator agradece aos fãs pelo carinho e pede que continuem a enviar boas energias e orações para sua plena recuperação, assim como de todos os que se encontram na mesma situação.”

Confira a nota na íntegra

“A assessoria do ator Paulo Gustavo atualiza, por meio deste comunicado, informações a respeito do estado de saúde do ator:

Internado desde 13 de Março, no Rio de Janeiro, Paulo Gustavo vem apresentando, nas últimas 72 horas, uma curva de melhora mantida. Em novo boletim, a equipe médica que o atende informou o que segue:

“Os quadros clínico, laboratorial e radiológico do paciente demonstram boa resposta ao tratamento instituído pela equipe profissional, sobretudo nas últimas 72 horas. Continuamos confiantes em sua plena recuperação”.

Paulo Gustavo segue em ventilação mecânica invasiva, desde o último domingo (21), como medida terapêutica da Covid-19.”

A família do ator agradece aos fãs pelo carinho e pede que continuem a enviar boas energias e orações para sua plena recuperação, assim como de todos os que se encontram na mesma situação.”