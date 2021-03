Investigado pela polícia, Nego do Borel viaja para Dubai

Nego do Borel viajou para Dubai onde pretende passar alguns dias de descanso. Pelas redes sociais, o músico contou que foi convidado por um amigo próximo para conhecer o país. Em uma série de gravações no stories, o funkeiro apareceu se deslocando para o hotel em um carro de luxo.

Em sua chegada, foi gentilmente recebido com uma taça de champanhe e um mojito. “Olha só como eu chego na casa do meu parceiro…”. Eu outro post, Nego explicou o motivo da ida ao país.

“Estava no Brasil e tal, liguei no meu parceiro Sultan, que fiz amizade em Dubai, falei ‘irmão, vou dar um rolé em Dubai. Depois de Dubai eu vou para Cancun, e talvez eu estou vendo para ir para Maldivas daqui a alguns dias”, contou o músico.

No último dia 28 de fevereiro, Nego do Borel, que está sendo investigado pela polícia e responde na Justiça a acusações de agressão, estupro e ameaça contra a ex-noiva, a influenciadora Duda Reis, fez um apelo nas redes sociais. Aos prantos, o cantor disse que não estava mais aguentando a pressão pela qual estava passando.

“Queria pedir uma coisa para vocês, porque não estou aguentando mais. Queria pedir um pouquinho mais de amor, de carinho de vocês, porque não sei até onde eu vou aguentar, tá ligado? Pedir ajuda à minha família, aos meus amigos, porque estou passando um momento muito difícil onde muitas pessoas estão me julgando. E não sei o que vai acontecer comigo. Eu quero pedir ajuda. Por favor, me ajudem. Eu não estou aguentando mais. Estou sendo acusado de várias coisas pesadas. Não quero que vocês acreditem em mim, não estou me vitimizando”, iniciou.

“Mas eu queria só que vocês esperassem a Justiça, a polícia que estudou muito para ser polícia, para fazer perícia, tudo que eles fazem. Eles vieram na minha casa, pegaram tudo, estão levantando tudo. O juiz não é bobo. Então, por favor, se vocês quiserem me julgar, podem me julgar, mas deixa o juiz dar a palavra final. Deixa a polícia apurar tudo direitinho, todas as acusações. Eu estou muito triste, magoado, não sei até onde eu vou aguentar, muitos amigos se afastaram de mim. Só quero um pouquinho de carinho de vocês. Só me dá um pouquinho de amor, de carinho, por favor. Não se afastem de mim, não, eu não aguento mais”, desabafou.

Procurada pelo R7, a assessoria do cantor não deu detalhes sobre a viagem, informou apenas que o cantor pode viajar para fora do Brasil ‘sem problema’.