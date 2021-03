Isolamento social está baixo e MT cai ainda mais no ranking InLoco

Uma posição que nenhum Estado gostaria de ocupar no momento: pior Estado no ranking da Inloco, que mede a adesão da população ao distanciamento social. A informação foi divulgada nesta quinta-feira (25) pelo governo de Mato Grosso.

Hoje, com registro do levantamento obtido de quarta-feira (24), o índice do distanciamento chegou em 28,7% e o número de óbitos no Estado alcançou o patamar de 7.095 vítimas da doença, conforme o boletim epidemiológico da Secretaria de Saúde (SES).

“A comunidade científica é enfática ao afirmar que o isolamento social é comprovadamente uma das medidas mais eficazes para reduzir o contágio da Covid-19. Mas o que estamos vendo é a população nas ruas e promovendo aglomerações”, afirmou o secretário-adjunto de Vigilância Sanitária, Juliano Melo.

Na quarta-feira, o boletim epidemiológico apontou que a taxa de ocupação de leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) está em 97%, e de 64%, para enfermarias. Os 3% de leitos de UTI restantes são de retaguarda, ou seja, para pacientes já internados nas unidades hospitalares.

“Com o distanciamento reduzimos o número de internados e, consequentemente, o número de pessoas que podem vir a morrer por complicações da Covid-19. Essa prática foi confirmada em países como Portugal e também em regiões do Brasil que conseguiram obter o controle da doença e reduzir os índices negativos”, pontuou Juliano.

ÚNICO ABAIXO DE 30%

O Estado é o único do País que está com índice de isolamento social abaixo dos 30%. Nas primeiras colocações estão:

Acre (47,7%);

Pará (44,5%);

Ceará (43,5%);

Santa Catarina (32,1%);

Rio Grande do Sul (33,3%);

Rio de Janeiro (33,4%).