José Mayer diz que cansou da fama

A assessoria de imprensa do ator José Mayer, de 71 anos, criou um perfil no Instagram para relembrar os antigos trabalhos do artista. Afastado da mídia há quatro anos — desde que foi acusado de assédio sexual — , o perfil causou estranhamento por parte dos fãs que acreditavam se tratar de mais uma conta falsa.

Mas, em um vídeo recém-publicado, o ator confirmou que o perfil é oficial e administrado por sua equipe de comunicação. Nos comentários da publicação, a atriz Maria Zilda Bethlem aproveitou para convidar o colega de profissão para participar de uma live com ela.

“Zé, quer fazer uma live da alegria comigo? De alegria e alto astral!! Acho que vai ser lindo lembrar coisas boas!!”, escreveu ela.

Entretanto, José Mayer disse que tem outros planos. O artista recusou o convite e disse que está fugindo da fama. “Zilda querida, parceira de tantos momentos lindos! Tô fora dessa ciranda maluca dessa ‘vida célebre’, minha amiga. Minha assessoria criou esse perfil para tentar eliminar a quantidade de perfis e notícias fakes sobre mim e para lembrar os meus 50 anos como ator”, afirmou.