“Judiciário e MPE tomam atitudes que a população, em sua maioria, rejeita”

Contrária a medidas mais severas de restrição nos comércios, por entender que eles não são foco de proliferação da Covid-19, a deputada estadual Janaina Riva (MDB) criticou a ação do Ministério Público e que resultou em uma decisão do Judiciário, impondo quarentena obrigatória em 50 municípios do Estado.

Segundo ela, o governador Mauro Mendes (DEM) havia tentado emplacar medidas semelhantes, mas não obteve aval dos deputados estaduais, que são aqueles que estão mais próximos à sociedade.

“As pessoas, quando escolhem um político para representá-la, de quatro em quatro anos fazem uma reavaliação se querem continuar com esse político ou não. E eu acho importante esse revalida, porque o político tem que estar sempre conectado com a população”, disse ela.

“Mas o Poder Judiciário, o MPE, eles não passam por isso e tomam atitudes que a população, em sua maioria, rejeita”, emendou a deputada.