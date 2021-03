Juiz manda Mendes consultar população, mas nega suspender troca de modal

O juiz Ciro José de Andrade Arapiraca, da 1ª Vara Federal de Mato Grosso, determinou que o governador Mauro Mendes (DEM) realize consultas e/ou audiências públicas que promovam o debate em torno da troca do modal de transporte a ser implantado na Baixada Cuiabana.

Em dezembro passado, Mendes anunciou sua decisão pela troca do VLT para o BRT. Tal mudança foi, inclusive, aprovada pela Assembleia Legislativa de Mato Grosso.

O juiz federal, contudo, pediu a inclusão do Conselho Deliberativo Metropolitano da Região do Vale do Rio Cuiabá nessa discussão.

Arapiraca afirmou, ainda, que é preciso dar publicidade a todos aspectos que levaram à conclusão de que o BRT teria mais viabilidade do que o VLT.

A decisão foi proferida na terça-feira (17), atendendo, parcialmente, a uma ação civil pública ajuizada pelo prefeito Emanuel Pinheiro (MDB) contra a União, a Caixa Econômica Federal e o Estado de Mato Grosso.

O prefeito alegou, entre outros pontos, que a mudança anunciada por Mendes se deu “de forma unilateral”, sem qualquer espécie de participação da sociedade e dos municípios por onde o modal de transporte vai ser implantado.

Ele argumentou também que os estudos técnicos que teriam embasado tal decisão não contaram com a participação dos municípios em sua elaboração.

“Diante do exposto, defiro parcialmente a tutela de urgência pretendida na inicial, determinando ao Estado de Mato Grosso que comprove já ter promovido ou, caso contrário, que adote medidas para possibilitar a realização de debates, consultas e/ou audiências públicas, inclusive, com a participação do Conselho Deliberativo Metropolitano da Região do Vale do Rio Cuiabá (CODEM/VRC), conferindo publicidade a todos aspectos que levaram à conclusão de maior viabilidade do modal BRT como solução de mobilidade urbana, comprovando-se nos autos, determinou o magistrado.

No entanto, ele não acolheu o pedido do Município que tentava suspender o processo de mudança.

Em sua decisão, Arapiraca reconheceu a impossibilidade da Justiça Federal em determinar a suspensão de todos os processos em relação a troca do modal, uma vez que pedidos desta natureza feitos pelo Munícipio já foram negados pelo TJ e STJ.