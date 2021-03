‘Lei Seca’ pode prejudicar pequenos comerciantes, alerta presidente da CDL.

O presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Rondonópolis, Thiago Sperança, disse hoje (29) que apoia em linhas gerais o novo decreto baixado pela Prefeitura para conter o avanço da Covid-19. No entanto ele pondera que a proibição da venda de bebidas alcóolicas pode ter um impacto negativo em estabelecimentos comerciais de pequeno porte.

Segundo Thiago, a medida pegou de surpresa o segmento que reúne bares, lanchonetes, conveniências e pequenos mercados nos bairros da cidade. Muitos fazem compras com antecedência e têm na venda de bebidas sua principal receita.

“Se tivesse um aviso com antecedência este comerciantes não fariam compras e nem contrairiam essas dívidas. Eles foram pegos de surpresa e terão dificuldades para cumprir os compromissos com os fornecedores”, explicou.

O dirigente também alerta para o risco de que a proibição favoreça a criação de uma espécie de ‘mercado paralelo’, com pessoas burlando a lei ou comprando bebidas em cidades vizinhas e até pela internet.

RESTRIÇÕES

O presidente da CDL participou ontem (28) de uma reunião onde o prefeito antecipou os principais pontos do decreto. Thiago Sperança elogiou a decisão de evitar o lockdown e considera que as medidas restritivas terão efeito maior na atuação da PM.

“Os dados mostram que quanto maior a restrição da venda de bebidas alcóolicas, menores são os índices de acidentes e agressões registradas na cidade. Sem essa carga, a Polícia pode se dedicar mais a combater às aglomerações e isso é um ponto positivo”, avalia.

No entanto, Thiago Sperança vê com ceticismo o efeito prático de algumas medidas na redução da proliferação do coronavírus.

“A CDL não vê efeito positivo na causa principal, que é o combate à Covid, em medidas como a redução do horário de trabalho e de funcionamento dos supermercados. Com tempo menor, a tendência é que as pessoas se aglomerem nos horários disponíveis”, finalizou.