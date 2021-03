Léo Santana e Lore Improta anunciam gravidez

Lore Improta e Léo Santana anunciaram, na manhã desta terça-feira (16), que serão papais. O casal oficializou a união de quatro anos, marcada por algumas idas e vindas, no mês passado com uma cerimônia reservada para alguns amigos e familiares.

“Família, estamos muito felizes e queríamos logo contar tudo pra vocês. Ainda bem que esse dia chegou: Tem #BabyGG na área!! Isso mesmo, grávidos”, começou o artista no texto publicado no Instagram.

Estamos amadurecendo e construindo nossa família, e esse neném lindão vem como um sopro de esperança em nossas vidas, no meio de tudo que estamos vivendo. Sempre sonhamos com tudo isso! Deus sabe de todas as coisas e está trazendo muito mais amor para a nossa família”, completou o cantor.

Léo e Lore receberam mensagens de fãs, famosos e amigos comemorando a notícia. Confira as publicações: