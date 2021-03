Mãe do padre Fábio de Melo morre aos 83 anos

Dona Ana Maria Melo, mãe do padre Fábio de Melo, morreu hoje aos 83 anos. A matriarca do religioso, que estava internada desde o último dia 15, em um hospital particular de Uberlândia (MG), não resistiu às complicações da covid-19.

A notícia foi dada pelo religioso, que fez um post emocionante em suas redes sociais.

“Minha mãe partiu hoje. Logo cedo, como quem tem pressa de viver a eternidade. A mim resta a dor térrea, o ferimento que rasga o corpo e a alma. Ela me deu a vida num Sábado de Ramos, como hoje. Nossa simbiose reuniu as regras do nascer e do morrer”, escreveu Fábio ao postar um vídeo, em que aparece cantando para Dona Ana.

Na homenagem, o religioso afirmou que tinha medo pelo dia da perda de sua mãe, que estava na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) do Hospital Santa Genoveva. “Leve de mim tudo o que quiser, tudo o que puder. O dia mais temido chegou. O dia de continuar neste mundo tão empobrecido, sem o precioso simbólico da filiação, sabendo que você não estará mais por aqui. Guarde meu coração com o seu. Até o dia que Deus voltar a me permitir deitar a cabeça no seu colo, enquanto você faz carinho nos meus cabelos, me chamando de Fabinho. Obrigado a todos vocês que rezaram, obrigado pelo amor com que vocês sempre nos trataram”, concluiu.

A mãe de padre Fábio chegou tomar a primeira dose da vacina no dia 4 de março, mas segundo relato do filho, ela havia sido infectada dias antes.