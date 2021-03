Maitê Proença busca namorado na web, mas se frustra

Maitê Proença está em busca de um novo amor. Aos 63 anos, a atriz que anunciou a solterice no mês passado, recorreu às redes sociais para encontrar um companheiro. No post, ela disse que tem preferência por homem que saiba velejar, mas se caso o candidato não tivesse tal habilidade, poderia ser no sentido metafófico, mesmo.

Horas depois de publicar o comunicado, Maitê voltou à rede para reclamar, em tom brincadeira, que havia recebido pouca procura. “Estou um pouco assustada com a pequena oferta de candidatos”, disse.

No campo de mensagens, os internautas se esforçaram para galentear a atriz, postando até suas aptidões. “Sangue 100 por cento português. Obsessão: “Navegar é preciso, viver não é preciso” (Fernando Pessoa). Doença: febre por além-mar (doença lusa, radicada na obsessão de percorrer o globo terrestre, a bordo de caravelas e derrubar todas as fronteiras). Tratamento: navegar em veleiros Tejo afora e adentro nos 17 km do Mar da Palha, onde os ventos sopram fortes”, escreveu um rapaz.

Outros já foram mais sinceros e criativos. “Não sei velejar, mas tenho muita imaginação. Serve?”, questionou um segundo. “Sou candidato, 67 anos… Sem lixos emocionais e pouca bagagens passadas…”, se ofereceu um terceiro.