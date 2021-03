Marchiane critica “Quem manda no País não é o eleito, é o Judiciário”

A empresária Marchiane Fritzen, que concorreu a vice na disputa à prefeitura de Rondonópolis nas ultimas eleições, fez duras críticas às decisões tomadas pelo Judiciário ao determinar a quarentena obrigatória nos municípios com risco muito alto de contaminação da Covid-19.

“Essa é uma decisão da desembargadora que ganha R$61 mil por mês, acatou um pedido do Ministério Público, do procurador que ganha R$49 mil por mês que recentemente gastou R$2 milhões com 400 aparelhos celulares” disse ela.

Ela fez questão de questionar onde esteve o Ministério Público na hora de fiscalizar os recursos enviados pelo Governo Federal e onde estarão na hora que um pai de família estiver passando fome “Vivemos em um País socialista transvestido de democracia. É ridículo”.

Veja o vídeo: