Marília Mendonça mostra queimaduras após usar chapinha

Marília Mendonça apareceu nos stories do Instagram e chamou a atenção por conta dos machucados no rosto e no pescoço. A cantora gravou um novo vídeo para explicar que as marcas são queimaduras de chapinha.

“Eu me queimei em três lugares”, contou ela, ao exibir os machucados após passar o aparelho para alisar os fios.

Recentemente, Marília desabafou na web ao revelar que está sofrendo os impactos da pandemia de covid-19. Ela contou para os fãs que precisou vender o carro. “Vendi. Efeito da pandemia, né? É a vida”, disse, em resposta a um seguidor.