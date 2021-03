Média diária de mortes causadas pela Covid-19 dobrou em 2021

A média de mortes diárias causadas pela Covid-19 disparou este ano em Cuiabá-MT, se comparada com o período de pandemia do ano passado.

A primeira morte na Capital do Estado foi confirmada pela Secretaria Estadual de Saúde dia 15 de abril de 2020. De lá até dezembro, foram exatos 260 dias, com 1.148 mortes, ou seja, média de 4.4 mortes por dia ano passado.

Neste ano, entre os dias primeiro de janeiro e 23 de março, foram 705 mortes em Cuiabá ou seja, media de 8.7 mortes por dia em 2021.

Para a infectologista Márcia Hueb, o aumento estaria relacionado com o poder de contaminação da nova variante do vírus.

“Essa variante, conhecida como variante do Amazonas, tem um poder muito maior de contaminação. Se mais pessoas ficam doente, mais precisarão de internações”, comentou a infectologista, reforçando que outro problema é o baixo índice de isolamento social.

“Mato Grosso tem o pior índice de isolamento social do Brasil, mesmo depois das medidas restritivas das últimas semanas”, enfatizou a médica.

Esse índice de isolamento social baixo foi constatado pelo Instituto In Loco. De acordo com o levantamento, a média de Mato Grosso é de 29,96%, na lanterna do ranking. O primeiro lugar é do Acre com média de 50,63%.