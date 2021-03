Mendes anuncia auxílio de R$ 150 a famílias carentes de MT

O governador Mauro Mendes (DEM) anunciou, na tarde desta terça-feira (16), a criação de um auxílio emergencial a 100 mil famílias do Estado, que vivem em situação de extrema pobreza

Cada uma delas receberá, por três meses, um cartão no valor de R$ 150, para compra exclusiva de alimentos.

O pagamento do “Ser Família Emergencial” soma o montante de R$ 45 milhões, fruto de recursos do caixa do Governo (R$ 35 milhões) e da Assembleia Legislativa (R$ 10 milhões).

“Tem gente me dizendo que isso é muito pouco. Realmente é, mas é pouco para aqueles que têm muito. Tem gente que não tem R$ 150 para comprar comida pra colocar dentro de casa”, disse Mendes, ao anunciar o programa.

O projeto ainda precisa de aprovação da Assembleia Legislativa e o texto deve ser encaminhado à Casa já nas próximas horas.

Antes mesmo dessa etapa, o governador já adiantou que o programa – inicialmente previsto por três meses – poderá ser prorrogado, a depender do comportamento da pandemia no Estado.

“Se necessário, vamos estender. O Estado tem a obrigação de ajudar essas famílias. Vamos encaminhar o projeto para Assembleia, para que os deputados possam aprovar, nos permitindo alcançar essas 100 mil famílias o mais rápido possível”, afirmou Mendes.

Serão beneficiadas 100 famílias já inscritas no CADÚnico (Cadastro Único)e que têm renda mensal de menos de R$ 70 per capita.