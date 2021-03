Mendes cita falta de remédios: “prefeito deve cuidar da atenção básica”

O governador Mauro Mendes (DEM) afirmou que o prefeito da Capital, Emanuel Pinheiro (MDB), ao invés de se preocupar com novos decretos, deveria voltar suas atenções à atenção básica da Saúde em Cuiabá-MT.

Segundo ele, o Município padece com falta de remédios e testes para a Covid-19, mesmo em meio à pandemia.

As declarações foram dadas na tarde desta quarta-feira (3), após Mendes ser questionado sobre a decisão proferida pelo desembargador Orlando Perri, do Tribunal de Justiça (TJ-MT).

O magistrado determinou que Emanuel siga o decreto do governador no que diz respeito às medidas de combate à Covid-19.

“É muito lamentável essa situação. Lá no ano passado, quando tínhamos um único caso, quando as UTIs estavam vazias, o prefeito fez lockdown geral em Cuiabá. Tem lógica isso? Isso beira a irresponsabilidade. Agora, quando estamos com as UTIs lotadas, lamentavelmente, ele vem querer flexibilizar”, disse Mendes.

“Acho que ele deveria, ao invés de gastar energia com isso, fazer a atenção básica do município funcionar. Porque a Arena Pantanal em Cuiabá está lotada? Pois a atenção básica de Cuiabá não está funcionando. Não tem teste, não tem remédio”, emendou.

A fala faz alusão ao Cento de Triagem da Covid-19 instalado pelo Estado na Arena Pantanal e que faz detecção de casos da doença.

Por fim, Mendes ainda questionou o Município a respeito da abertura de novos leitos hospitalares para atender a alta demanda por internações na Capital.

“Ele abriu algum leito nesses últimos 60 dias? Tivemos que entrar na Justiça semana passada para fazer funcionar os leitos que ele dizia que tinha. A Justiça determinou que ele colocasse e só assim ele colocou. Tudo isso é muito lamentável e a gente vai continuar trabalhando com seriedade. Pois é assim que se resolve, não com conversa fiada e irresponsabilidade”, concluiu o governador.